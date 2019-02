Ringen um ein Parkdeck am Bahnhof geht weiter

VÖCKLABRUCK. Die ÖVP Vöcklabruck appelliert an die ÖBB und die Nachbargemeinden, das Parkplatzproblem am Bahnhof gemeinsam zu lösen. Und denkt über autonome Autobusse nach.

Derzeit sind autonome Fahrzeuge noch eine Vision. Doch warum nicht eine Mobilitätslösung von morgen in Betracht ziehen, wenn es um die Lösung eines langfristigen Verkehrsproblems geht? Autonom fahrende Autobusse könnten den Vöcklabrucker Bahnhof dereinst mit großen Parkplätzen im Umland verbinden und damit die Stellplatznot beim Bahnhof selbst entschärfen. Und weil es in Vöcklabruck einen Mann gibt, der sich mit autonomer Mobilität beruflich beschäftigt, lud ihn die ÖVP ein, darüber im Mobilitätsausschuss zu berichten. Bürgermeister Brunsteiner (ÖVP) dazu: „Ich bin immer froh, wenn sich Bürger einbringen.“

Rascher als Roboterbusse ließen sich vermutlich zusätzliche Parkplätze verwirklichen. ÖVP-Gemeinderat Robert Berghammer hat dazu bereits konkrete Überlegungen angestellt (siehe Bild): Er könnte sich ein Parkdeck vorstellen, das die Geleise überspannt und auf beiden Seiten Zufahrten hat.

Gretchenfrage bleibt aber die Finanzierung. Die ÖBB blockten bisher ab. Die Stadtgemeinde sieht sich aber nicht in der alleinigen Verantwortung. Nicht nur, weil es hier um Kunden der ÖBB geht. Auch deshalb, weil viele ÖBB-Kunden aus Nachbargemeinden in Vöcklabruck in den Zug einsteigen. Die ÖVP Vöcklabruck hofft deshalb, dass sich sowohl die ÖBB als auch die Nachbargemeinden auf ernsthafte Gespräche einlassen. „Wir müssen gemeinsam eine Lösung erarbeiten“, so Berghammer. (ebra)

