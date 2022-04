Ringen um Arbeitskräfte

Die Arbeitslosenquote im Bezirk Gmunden lag Ende März bei 3,1 Prozent. Das ist deutlich niedriger als vor einem Jahr (5,2 Prozent). "Wir haben derzeit eine Arbeitslosenquote, die wir sonst nur in den Monaten mit der niedrigsten Arbeitslosenquote verzeichnen, und das ist bei uns im Sommer", sagt Ilse Hankowetz, die stellvertretende Leiterin des Arbeitsmarktservice Gmunden.

Auffällig ist auch der extreme Zuwachs an offenen Stellen. Hier gibt es gegenüber dem gleichen Zeitpunkt des Vorjahres ein Plus von 57 Prozent. "Die Betriebe des Bezirkes Gmunden haben uns mit der Besetzung von 2182 Stellen beauftragt", so Hankowetz. "Damit übersteigt die Zahl der offenen Stellen die Zahl der arbeitssuchenden Personen um 756."

Sehr erfreulich ist die Entwicklung der Langzeitbeschäftigungslosigkeit, hier gab es ein Minus von 53 Prozent, das entspricht 155 Personen weniger.