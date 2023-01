Riesenrummel im Rathaus: Stolz auf Gmundens wertvolle Sport-Botschafter

Vor zwölf Tagen, am 15. Jänner, gewannen die OCS Swans Gmunden durch einen 73:67-Sieg gegen UBSC Graz zum bereits siebten Mal den österreichischen Basketball-Cup. Am Mittwoch wurde die Mannschaft um Trainer Anton Mirolybov und Kapitän Daniel Friedrich für diesen so heiß ersehnten Titel – der letzte Cuptriumph lag elf Jahre zurück – im Sitzungssaal des Gmundner Rathauses geehrt.