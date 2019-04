"Richtige Ausbildung und richtiges Verkehrsmittel"

GMUNDEN. Traunseetram als Beispiel und Motiv für HAK.

Evelyn Haubner (Schulleitung HAK Gmunden), Wolfgang Ladin (Fotograf), Günter Neumann (Geschäftsführung Stern & Hafferl) vor der Schülerecke Bild: HAK

Im Zuge der Schulrenovierung der HAK Gmunden wurde mit Stern & Hafferl Verkehr ein gemeinsames Projekt ins Leben gerufen: Die neue Traunseetram passe genau zur Vision für eine nachhaltige und umweltbewusste Ausbildung, wie sie in der HAK Gmunden intensiv gelebt werde, sind die Initiatoren überzeugt. Die Schüler würden in der HAK Gmunden nicht nur in die richtige Ausbildung, sondern auch in das richtige Verkehrsmittel einsteigen. Schulleiterin Evelyn Haubner: "Bei uns lernen sie, nachhaltig zu denken und dies als Grundlage für Entscheidungen im privaten wie im beruflichen Leben zu sehen. So steht die Traunseetram für Tradition und Zukunft zugleich, zwei wesentliche Werte, die sowohl bei Stern & Hafferl als auch an unserer Schule großgeschrieben werden."

Bei der Neugestaltung des Schulgebäudes wurden auch die Ideen der Schüler eingebunden. Sie hatten sich bei der Gestaltung der Schülerecke die Straßenbahn als Motiv gewünscht. Durch die finanzielle Unterstützung von Stern & Hafferl Verkehr ist es nun gelungen, ein Foto mit dem Titel "Zug der Zeit" des ehemaligen HAK-Lehrers und passionierten Fotografen Wolfgang Ladin zu veröffentlichen. Das Bild zeigt die malerische Kulisse der Traunseestadt, die durch die Präsenz der Straßenbahn um eine Facette reicher wurde.

