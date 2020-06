Rettungseinsatz nach Kollaps einer Innviertlerin beim Wandern

Sie schlugen nicht den Weg zu einer gemütlichen Zwei-Stunden-Tour ein, sondern vergingen sich. Nach fünf Stunden erlitt eine 55-Jährige wegen der Hitze einen Kreislaufkollaps.

Die Freundinnen im Alter zwischen 47 und 55 Jahren wollten einen Rundweg zur Rettenbachklamm gehen. Sie waren aber in Richtung der Hoisenrad-Almhütte unterwegs, legten über 500 Höhenmeter zurück und hatten schließlich nach fünf Stunden ihren Proviant aufgebraucht. Wegen schlechten Empfangs half ihnen die Orientierung per Smartphone nicht weiter. Nach dem Kollaps der 55-Jährigen gingen zwei Frauen zur Hoisnradalm weiter und verständigten dort die Einsatzkräfte. Zuvor hatte es keinen Handyempfang gegeben.

Wegen der ungenauen Ortsangabe forderten Bergrettung und Alpinpolizei den Notarzthubschrauber an, um die Frau rascher zu finden. Sie befand sich in 900 Meter Seehöhe in der Nähe der Tauernwand auf einer Forststraße. Die Frau wurde von der Bergrettung ins Tal und anschließend ins Spital gebracht.

Lokalisierung: Die "Hoisnrad Alm" in der Nähe von Bad Ischl