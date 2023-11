Rettungseinsatz am Hollerberg: 72-Jähriger per Helikopter geborgen

Für eine 72-Jährige hat eine Wanderung am Feiertag im Spital geendet: Die Kirchdorferin war mit einem Begleiter auf dem markierten Steig vom 1.262 Meter hohen Mittagsstein in Richtung Pfannstein an der Gemeindegrenze zwischen Grünau im Almtal und Steinbach am Ziehberg unterwegs, als es zu dem Unglück kam. Die Frau rutschte auf halber Strecke unweit des Hollerbergs (1279 m) auf einer Wurzel aus und stürzte so unglücklich, dass sie sich am rechten Sprunggelenk verletzte und einen Kreislaufkollaps erlitt. Ihr Begleiter setzte die Rettungskette in Gang.

Der Helikopter brachte die Verletzte von Steinbach am Ziehberg in das Krankenhaus nach Kirchdorf. Bild: Bergrettung Grünau

Die Bergrettung Grünau rückte mit 16 Mann an, zudem wurde der Notarzthubschrauber C10 aus Linz alarmiert. Die Verletzte wurde mittels Seilbergung aus dem steilen Wald gerettet und dann in das Krankenhaus nach Kirchdorf geflogen, teilte die Bergrettung am Mittwochnachmittag mit.

