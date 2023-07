Rettungsaktion am Feuerkogel - sechs Mitarbeiter in Gondel gefangen

In den Morgenstunden fuhren die Seilbahnmitarbeiter mit einer Gondel auf den Feuerkogel. Wegen des nächtlichen Sturms ist während der Bergfahrt das Tragseil herausgesprungen. "Die Bergung ist mitten im Gange, wir können derzeit noch nicht sagen, wie es den sechs Kollegen geht. Sie waren in der ersten Gondel, die auf den Berg fuhr. Das ist bei uns Routine: Die erste Tagesfahrt ist eine Kontrollfahrt, da fahren nie Gäste mit", sagte Peter Grögler, Sprecher der OÖ Seilbahnholding, am späten Vormittag im OÖN-Gespräch.

Die Bergung der sechs unverletzten Personen mittels Hubschrauber ist derzeit im Gange. Im Einsatz befinden sich die Bergrettung Ebensee, Alpinpolizei und Flugpolizei Salzburg.

