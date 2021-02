Rettung für schwer gestürzte Frau dank Oldtimer

Auf dem teils vereisten Wanderweg rund um den Altausseer See kam am frühen Donnerstagnachmittag eine Spaziergängerin so schwer zu Sturz, dass sie verletzt liegenblieb und nicht mehr weitergehen konnte. Laut Ausseer Regionalfernsehen ARF befand sich der Unfallort in einem schwer zugänglichen Bereich.

Das Einsatzboot der per Sirene alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Altaussee, das nahe der Unglücksstelle hätte anlanden können, befindet sich derzeit im Rüsthaus in Revision, also musste der 60 Jahre alte Puch-Haflinger angeworfen werden. Damit war es möglich, die Kameraden des Roten Kreuzes samt Ausrüstung zum Einsatzort zu bringen.

Die gestürzte und am linken Knöchel verletzte Fußgeherin wurde nach der Erstversorgung durch das Notarztteam des Stützpunktes Ausseerland mit dem altehrwürdigen Feuerwehr-Haflinger abtransportiert.

Im Einsatz standen die Altausseer Feuerwehr mit insgesamt 22 Mann und drei Fahrzeugen (darunter besagter Haflinger), zwei Beamte der Polizeiinspektion Bad Aussee, vier Mann samt zwei Fahrzeugen des Roten Kreuzes Ausseerland sowie sechs Einsatzkräfte des Österreichischen Bergrettungsdienstes Ausseerland. (gs)