Rettenbachtal bleibt gesperrt

Die Forststraße von der Rettenbachalm in Bad Ischl auf die Blaa-Alm in Altaussee muss für Wanderer und Mountainbiker auch im kommenden Jahr gesperrt bleiben, kündigt der Tourismusverband an.

Die Sperre wurde vor zwei Jahren nach einem Steinschlag ausgesprochen. Vor allem die Haftungsfrage im Falle eines Unfalls zwang die Verantwortlichen dazu.

Es gab Überlegungen, die Strecke mit einer Hinweistafel ("Auf eigene Gefahr") wieder freizugeben. Doch derzeit wird bundesweit an einer neuen gesetzlichen Regelung für solche Fälle gearbeitet. Dem wollen die Verantwortlichen vor Ort nicht vorgreifen.