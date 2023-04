BAD ISCHL. Gute Nachricht für Wanderer und Radfahrer: Der Gasthof Rettenbachalm bei Bad Ischl befindet sich auf einem erfolgreichen Sanierungskurs, der Betrieb läuft. Mit Almjause und täglich frisch gekochten Spezialitäten aus regionalen Zutaten soll das Unternehmen wieder in die Gewinnzone geführt werden. Es wird auf Selbstbedienung umgestellt, um die Personalkosten in den Griff zu bekommen. Der Sanierungsplanvorschlag sieht eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen 24 Monaten ab Annahme des Sanierungsplans, vor. Über dieses Angebot werden die Gläubiger am 6. Juli am Landesgericht Wels verhandeln und abstimmen.

