Rennen um King of the Lake

Am Samstag wird bei der neunten Auflage von Europas größtem Rad-Einzel- und -Mannschaftszeitfahrrennen wieder der King bzw. die Queen of the Lake gesucht. Die exakt 47,2 Kilometer lange Strecke rund um den Attersee mit Start und Ziel in der Schörflinger Ortschaft Kammer ist dabei von 12.15 bis 18.45 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Somit sind perfekte Rennbedingungen garantiert.

Dieses Flair genießen neben den vielen nationalen und internationalen Hobby-Athleten heuer auch wieder Topstars wie etwa die Teams der Radbundesliga oder Race-Across-America-Gewinner Christoph Strasser.

Angefeuert von Tausenden begeisterten Zusehern, geht es für die rund 1200 Starter aus aller Welt wieder um jeden Meter und jede Sekunde.

Als großes Glanzlicht gilt auch dieses Jahr wieder das Mannschaftszeitfahren. Dabei werden die Profis ihr vorletztes Rennen der Saison im Rahmen des "King of the Lake" austragen. Direkt anschließend werden 110 gemeldete Teams den Sieg im Vierer-Mannschaftszeitfahren ausfahren. Im Einzel muss "Vorjahresking" Markus Baranski mit Tino Beck, Torsten Endres und Holger Koopmann, Filip Speybrouck sowie den Österreichern Wolfgang Götschhofer und Martin Geretschnig rechnen.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at