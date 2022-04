Der vergangene Monat war wieder einmal ein außergewöhnlicher in punkto Temperatur: Mit mittleren Werten von 4,5 Grad entsprach der März zwar in etwa dem langjährigen Mittel (1991 bis 2020), doch stabile Hochdrucklagen führten zu außergewöhnlich vielen sonnigen Tagen. "An 23 Tagen gab es zweistellige Höchstwerte", berichtet der Seewalchner Meteorologe Christian Brandstätter, der die Salzkammergut-Nachrichten seit Jahren mit zuverlässigen Werten und Statistiken versorgt.