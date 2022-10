"Dünnes Eis": Rekord-Schmelze am Gletscher

2022 ist ein Rekordjahr für den Hallstätter Gletscher - im negativen Sinn. Der Gletscher am Hohen Dachstein hat seit Messbeginn vor 16 Jahren noch nie so viel Eis verloren: Laut Berechnungen von Blue Sky Wetteranalysen betrug der Verlust der Eisdicke teilweise über sechs Meter.

Dass die Eisschmelze in diesem Jahr so stark ausfiel, liege an fehlenden Schneefällen im Frühjahr und anhaltend hohen Sommer-Temperaturen, wie Meteorologe Klaus Reingruber erklärt.

Ende August habe nur noch beim Gletscher-Gipfel auf 3000 Metern Schnee gelegen. An den Gletscherzungen sei nur „dünnes Eis“ übrig, wie Reingruber sagt. Seit Beginn des Forschungsprojekts 2006, das vom Umwelt- und Landesressort des Landes finanziert wird, habe der Gletscher insgesamt eine Fläche von 112 Fußballfeldern verloren.

2004 war der Gletscher noch weitreichender mit Schnee bedeckt. Bild: Blue Sky Wetteranalysen

Vom "ewigen Eis" ist 2022 nicht mehr viel übrig. Bild: Blue Sky Wetteranalysen

Wenn die Gletscher weiterhin im Sommer mehr mehr Masse verlieren, als sie im Winter dazugewinnen können, sei bald ein Kipp-Punkt erreicht, sagt Reingruber: Dann werde weniger Wasser in die Täler fließen. „Gebirgsquellen könnten versiegen“, warnt Umwelt- und Klimalandesrat Stefan Kaineder (Grüne). Die „Vergänglichkeit des ewigen Eises" zeige die Auswirkungen des Klimwandels, es brauche in Oberösterreich „schleunigst ein Umdenken und eine wirkungsvolle Klima- und Energiestrategie".