Der Lions-Club Fuschlsee-Mondsee unterstützt die Reittherapie von Lilli (11) in St. Lorenz mit einer großzügigen finanziellen Unterstützung. Ziel der Therapie ist es, dass Lilli in Zukunft aus eigener Kraft sitzen kann. Vor elf Jahren kam Lilli auf die Welt: ein Frühchen, eine Handvoll Mensch und schwerst behindert. Gepflegt und aufgepäppelt wurde sie in der Klinik zunächst von Anna, einer Kinderkrankenschwester. Anna sattelte im wahrsten Sinn des Wortes um und machte eine Ausbildung zur