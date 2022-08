Reiterinnen im Damensattel stahlen allen die Show

Fulminant gestaltete Bad Ischl am Sonntag den Auftakt seiner diesjährigen Kaisertage, der Feierlichkeiten rund um den Geburtstag von Kaiser Franz Joseph am 18. August. Organisiert von Tourismusverband und Reit- und Fahrverein Bad Ischl, löste eine Abordnung von Reiterinnen, die wie einst Kaiserin Elisabeth im Damensattel auszogen, große Aufmerksamkeit aus: Die Damen ritten von der Trabrennbahn vorbei an der Konditorei Zauner ins Stadtzentrum, zur Trinkhalle und bis zur Kaiservilla. Überall ernteten die historisch gekleideten Damen Komplimente und Applaus. Der Tourismusverband plant aufgrund des Zuspruches, diesen Programmteil zur ständigen Einrichtung der Kaiserwoche zu machen.