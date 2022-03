Vor zwei Jahren schlossen sich die sieben Gemeinden Ampflwang, Wolfsegg, Zell am Pettenfirst, Neukirchen an der Vöckla, Attnang-Puchheim, Vöcklabruck und Schwanenstadt zur Tourismusregion Hausruckwald zusammen. Der Aufbruch fiel in die schwierige Zeit der Pandemie mit Lockdowns und einer von Deutschland verhängten Reisewarnung. Der Hausruckwald verzeichnete im Vorjahr rund 90.000 Nächtigungen. In normalen Jahren kommt allein das Reiterdorf Ampflwang auf mehr als 100.000 Jahresnächtigungen.