Regional | Sport

Vöcklabrucker hebt nach Verletzung wieder an

VöCKLABRUCK. In der zweiten Runde der Gewichtheber-Bundesliga tritt die WKG Ranshofen/Vöcklabruck heute auswärts gegen die WKG Bruck an der Mur/Barbell Tribe an. Bei der WKG kommt diesmal statt Maximilian Moldaschl erstmals der Vöcklabrucker Roman Mairinger zum Einsatz, der zuletzt an einer Oberschenkelblessur laboriert hatte.

Schörflinger Jungtalent landete Dreifacherfolg

SCHöRFLING. Bei den Oberösterreichischen Meisterschaften der Alterskategorie U14 im Mehrkampf, die kürzlich im Vöcklabrucker Stadion ausgetragen wurden (die Salzkammergut-Nachrichten berichteten), zeigte ein junger Mann aus Schörfling auf: Tobias Rutschetschin, der für die TGW Zehnkampfunion unter Leichtathletik-Legende Roland Werthner startet. Zu bewältigen waren die Disziplinen 60 Meter, 60 Meter Hürden, Vortex-Weitwurf, Hochsprung und 1200-Meter-Lauf. Tobias erreichte mit seinen TGW-Teamkameraden einen sensationellen Dreifacherfolg und damit den OÖ. Mannschaftsmeistertitel. Außerdem holte sich der junge Mann, der in Gmunden vom Zehnkampf-Olympiavierten in Moskau 1980 Georg Werthner und von Johann Dullinger trainiert wird, als einer der jüngsten die Bronzemedaille in der Einzelwertung.