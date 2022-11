Das Konzept ist simpel und nutzt die Möglichkeiten moderner Kommunikationstechnik. Direktvermarkter aus der Region beliefern die Dorfbox mit ihren Produkten, Konsumenten können mit Hilfe der Dorfladenbox-App jederzeit nachsehen, welche Produkte sich gerade in der Box befinden. Die App öffnet ihnen auch die Tür zur Box, in der sie die gewünschten Waren auswählen, mit der App einscannen und am Ende auch bargeldlos bezahlen.