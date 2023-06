Region Hausruckwald verführt in diesem Sommer zu Radausflügen

Der Bezirk Vöcklabruck hatte bisher schon attraktive Radrouten zu bieten – den Römerradweg zum Beispiel oder den Salzkammergut-Radweg. Doch jetzt macht der Tourismusverband Hausruckwald Bikern ein unwiderstehliches Angebot: In enger Zusammenarbeit mit den sieben Gemeinden der Region (Ampflwang, Attnang-Puchheim, Neukirchen an der Vöckla, Schwanenstadt, Vöcklabruck, Wolfsegg und Zell am Pettenfirst) arbeiteten Experten im Auftrag des Tourismusverbandes sechs neue Rundtouren aus: