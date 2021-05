Regauer Talent wechselt in USA

Sie wechselt im August an das Bay College Norse in Michigan und erhält dort für zwei Jahre ein Sportstipendium für Fastpitch Softball. Als Zehnjährige startete Gubo ihre sportliche Karriere im Nachwuchs der A’s und ließ dort ihr Talent aufblitzen. Athletics-Nachwuchsleiter Martin Libiseller: "Miriam hat in allen Nachwuchsteams eine tragende Rolle gespielt und Verantwortung übernommen. Wir freuen uns, dass sie jetzt den Schritt in die USA machen darf." Gubo: "Ich sehe dort das beste Gesamtpaket, um mich weiterzuentwickeln, und habe auch die Möglichkeit, meinem Wunsch nach einem Kunststudium nachzugehen."