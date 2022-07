Regauer Studentin ist Kickbox-Staatsmeisterin

Die Regauer Studentin Gloria Staudinger wurde Staatsmeisterin im Kickboxen. Gloria trat in Graz für ihren Verein Highkickgym Wien bei den Staatsmeisterschaften im Kick- und Thaiboxen an. In der Klasse Kicklight gewann sie die Bronzemedaille, im Damen-Leichtkontakt (-55 kg) holte sie sich überzeugend den Sieg und sicherte sich den Staatsmeistertitel.

Nachdem Gloria 2021 verletzungsbedingt pausieren musste, verlief das Comeback im Frühjahr überaus erfolgreich. Beim Hungarian World Cup in Budapest, einer der größten Veranstaltungen, belegte sie im Kicklight Rang drei. Bei den German Open in Hamburg wurde sie Zweite im Kicklight und Dritte im Leichtkontakt. Bei den oö. Landesmeisterschaften in Enns wurde sie im Leichtkontakt Landesmeisterin.

Trainiert wird sie in Wien von den Highkickgym-Coaches Samir und Lisa Kössler. Regauer Unternehmen unterstützen Gloria diese Saison. Die Staatsmeisterin freut sich über weitere Sponsoren, um die Kosten für Training, Ausrüstung und Fahrten zu den Wettkämpfen abdecken zu können.