Regauer Imker sucht Hilfe, um Bienen ein neues Zuhause schenken zu können

REGAU. Michael Schachinger will für die Bio-Imkerei neue, geräumigere Bienenstöcke bauen.

Michael und Richard Schachinger mit einem Bienenstock-Prototyp Bild: privat

Bekanntlich haben es Honig- und Wildbienen mit uns Menschen und unserem aktuellen Umgang mit der Natur schwer. Imker spielen für den Erhalt der Bienen eine wichtige Rolle. Ein junger Freizeit-Imker aus Regau geht nun einen Schritt weiter und sucht bis Ende des Monats Interessierte, die ihn beim Bau neuer Bienenstöcke unterstützen.

Bienen Zeit und Raum lassen

Michael Schachinger (31) ist gelernter Landschaftsgärtner und Imker aus Rutzenmoos, dort im Vorstand des Imkervereins und hat jahrelang hauptberuflich in einer großen Imkerei in Wien gearbeitet. Bienenhaltung ist für ihn über die Zeit zu mehr als nur der Ertrag des "flüssigen Goldes" geworden: "Naturnahes Imkern heißt für mich, den Bienen ausreichend Zeit und Raum zu lassen. Die Honigernte selbst ist dann am Ende eines Bienenjahrs die schönste Draufgabe und süßeste Belohnung für die Arbeit mit den Bienen. Damit sich die Bienen wohlfühlen, entwickle ich die kleine Bio-Imkerei mit meinem Bruder laufend weiter und bitte jetzt um Unterstützung, damit wir neuen Raum für die Bienen schaffen können", sagt Michael Schachinger.

Die bestehenden Bienenstöcke im nördlichen Salzkammergut sind nämlich in die Jahre gekommen. "Wir möchten diesen Frühling nutzen, um auf geräumigere Stöcke umzustellen. Dafür haben wir ein eigenes Raumkonzept entwickelt: Mit der neuen Bauweise werden die Bienen weniger gestört, weil die geplante Raumaufteilung mit einem Blick mehr über den Zustand des Stocks verrät und notwendige imkerliche Eingriffe auf ein Minimum reduziert", erklärt Schachinger.

Wer für die Bienen in der Region neuen Raum schaffen und die "Stockwerk Naturwabenimkerei" beim Bau neuer Stockwerke unterstützen will, hat bis 26. Mai via www.startnext.com die Möglichkeit dazu. Als Dankeschön winkt neben Honig auch die Gelegenheit, dem neuen Bienenstock einen Namen zu geben.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema