Regauer Forstwirt Baumgartinger wurde zum Meister des Jahres gewählt

Zum Meister des Jahres wurde der 27-jährige Regauer Martin Baumgartinger von einer Fachjury gewählt. Der forstwirtschaftliche Meister hat sich mit dem Fräsen von Rundholz und der Erzeugung von Produkten aus Massivholz für den Außenbereich selbstständig gemacht.

Baumgartinger hat die landwirtschaftliche Fachschule Altmünster absolviert und daran die Forstwirtschaftslehre angehängt. 2017 investierte er in eine Rundfräse und machte sich selbstständig. Anfangs verarbeitete er nur das Schleifholz des elterlichen Betriebes. Die große Nachfrage nach Rundholz für Pflöcke und Schaukelgestelle machte bald einen Holzzukauf notwendig. Von 2017 bis 2020 absolvierte er die Ausbildung zum Meister der Landwirtschaft. Schließlich machte er noch die Ausbildung zum forstwirtschaftlichen Meister.

Sein Ziel ist es, den Betrieb weiter im Vollerwerb zu führen, die Produktion zu steigern, aber trotzdem die Nachhaltigkeit weiter in den Vordergrund zu rücken. In seiner Freizeit verbringt Baumgartinger möglichst viel Zeit mit seiner Familie, wobei er seinen dreijährigen Sohn für Land- und Forstwirschaft begeistern will. Weiters engagiert er sich in der Gemeindepolitik.

Die Bezirksbauernkammer Gmunden-Vöcklabruck und der Club der Landwirtschaftsmeister Vöcklabruck gratulierten zur Wahl zum Meister des Jahres.