Regauer erhielt Preis für seine exzellente Masterarbeit

Mit dem "Chimney Award" der FH-OÖ-Fakultät für Wirtschaft und Management am Campus Steyr wurde kürzlich der 24-jährige Regauer Stephan Karrer ausgezeichnet. Der Absolvent des Studiengangs Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement (CRF) erhielt als einer von nur sechs Studierenden des gesamten Abschlussjahrgangs diesen Preis für seine ausgezeichneten Leistungen und herausragende Abschlussarbeit. "Begeistert hat mich bei meinem Studium die Praxisnähe und dass durch die kleinen Gruppen im Studium eine tolle Gemeinschaft entstanden ist", resümiert der Preisträger seine Studienzeit.

Nach dem Abschluss seines Bachelorstudiums absolvierte Karrer in Vollzeit das Masterstudium. "Aktuell arbeite ich im Controlling der Firma Spitz und bin dort für Zentralbereiche wie Logistik, Technik oder IT zuständig", so Karrer. Auf lange Sicht könne er sich eine Managementposition vorstellen, sagt der Regauer, nach seinen Zukunftsplänen befragt. "Das Management-Studium in Steyr ist dafür sicherlich die optimale Voraussetzung."