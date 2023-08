Regau: Hund biss schlafendes Baby

Zu Besuch bei ihrer Freundin in Regau, legte eine 32-jährige Wienerin am Donnerstag gegen 9 Uhr ihr 7,5 Monate altes Baby zum Schlafen in einen Nebenraum. In einem unbeobachteten Moment lief der 3-jährige Hund der Freundin, ein Malamut-Schäfer-Mischling, zu dem schlafenden Baby ins Zimmer. Die Tür soll er sich selbst geöffnet haben, so die Polizei. Der Rüde biss das Kind in den Oberkörper und verletzte es dabei unbestimmten Grades. Das Baby wurde von Rettung und Notarzt erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Erst vor kurzem waren eine Großmutter und ihre Enkel in Bruck an der Leitha von einem Rottweiler attackiert und verletzt worden.

