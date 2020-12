Regau hatte wieder den größten Adventkalender

Der Hindingerhof in Regau verwandelte sich auch in der diesjährigen Weihnachtszeit wieder in einen riesigen Adventkalender. Die Idee dazu entstand 2014, als die einzelnen Bilder zugunsten der Renovierung des abgebrannten Pfarrheimes versteigert wurden. Damals gab es vor der Kindermette auch eine Überraschung: Als sich mit dem Haustor das 24. Fenster öffnete, kam eine Krippe mit lebendigem Personal zum Vorschein.

Die Idee zur Riesenkrippe hatten Christian Dausek und Max Braun vom Kulturausschuss der Gemeinde. Seitdem gestalten ihn Regauer Künstler oder Schüler – oder so wie heuer das Jugendorchester der Bürgerkorpskapelle Regau. Hinter dem 24. Fenster versteckte sich diesmal die vom Regauer Alfred Riezinger nachgebaute Stille-Nacht-Kapelle.