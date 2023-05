Regatta löste Projekte um 5,1 Millionen Euro aus

Bei der Vollversammlung des Regionalentwicklungsvereins Attersee-Attergau (Regatta) präsentierte Geschäftsführer Leo Gander die Bilanz über die Förderperiode 2014-22. In den 14 Mitgliedsgemeinden wurden 93 Förderprojekte umgesetzt. Dafür gab es 2,7 Millionen Euro Leader-Mittel als Unterstützung. "Damit wurde ein Investitionsvolumen von 5,1 Millionen Euro ausgelöst", so Gander. Ein Großteil des Geldes wurde dabei in der Region investiert, wodurch mindestens 50 Arbeitsplätze gesichert werden. "Drei Viertel der Projekte wurden von Vereinen in allen 14 Gemeinden umgesetzt, das freut uns besonders", bilanziert die stolze Obfrau und Bürgermeisterin Nicole Eder.

Leo Gander und die neue Projektmanagerin Cornelia Seifried stellten das neue Leader-Förderprogramm vor. Der Titel der künftigen lokalen Entwicklungsstrategie lautet: "Aus den Tiefen des Sees bis nach den Sternen greifen". Die erste Fördersitzung ist für Ende September geplant.

