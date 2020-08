Regatta bei Windstille

Seit 1904 findet am Attersee alljährlich die "Lange Wettfahrt" statt, doch noch nie gab es so viele Anmeldungen wie an diesem Wochenende. 107 Boote hatten sich beim Union Yacht-Club Attersee angemeldet, um an der traditionsreichsten Langstreckenregatta mit dem Kurs Yachtclub-Kammer-Burgau-Yachtclub teilzunehmen.

Und die "Lange Wettfahrt" wurde in diesem Jahr besonders lang. Nach zehn Stunden waren erst 13 Boote über die Ziellinie gefahren. Damit aber auch alle anderen Boote gewertet werden konnten, wurde aus der 17-Uhr-Position der Boote und dem noch ausstehenden Weg ins Ziel die verbleibende Zeit bis zum Zieleinlauf kalkuliert. Das blaue Band nach berechneter Zeit gewann Alexander Wiesinger (UYCA) mit einer Akros, der als Dritter im Ziel war. Er gewann vor dem Joker von Jörg Tittes (UYCA) und Klaus Costadedoi (SCATT).