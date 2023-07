Redlham steht im Bonitätsranking wieder einmal weit oben

Im diesjährigen Bonitätsranking aller österreichischen Gemeinden, erstellt vom KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung, hat es die kleine Gemeinde Redlham wieder einmal weit nach oben geschafft. Sie liegt österreichweit auf Platz zwölf, in Oberösterreich hinter Sattledt auf dem zweiten Rang und im Bezirk Vöcklabruck souverän an der Spitze. Mit Pfaffing (Platz 50) schaffte es lediglich eine zweite Gemeinde aus dem Bezirk Vöcklabruck unter die Top 50. Der Bezirk Gmunden ist gar nicht vertreten.

Bevorzugte Lage

Redlham ist aufgrund seiner Lage im Speckgürtel der beiden Nachbarstädte Attnang-Puchheim und Schwanenstadt ein starker Wirtschaftsstandort mit mehr als 1100 Arbeitsplätzen. Durch die Nähe zur ÖBB-Westbahnstrecke sowie zur Wiener Bundesstraße (B 1) und durch raumordnungspolitische Maßnahmen konnten in den vergangenen Jahren viele größere Unternehmen in drei Gewerbeparks angesiedelt werden. Damit verbunden sind hohe Kommunalsteuereinnahmen.

Die Gemeinde ist seit mehreren Jahren schuldenfrei, sodass keine Finanzmittel für die Tilgung von Darlehen gebunden sind. Für zukünftige Projekte gibt es ausreichend Rücklagen. Es steht deshalb auch weiterhin ein relativ großer finanzieller Spielraum zur Verfügung.

Die finanzielle Stärke wurde in den vergangenen Jahren von der Ortspolitik dazu genutzt, die Lebens- und Freizeitqualität in Redlham zu verbessern – beispielsweise durch die Nachnutzung der ehemaligen Schotterabbaugebiete. Derzeit wird eine ehemalige Nassbaggerung in einen naturnahen Badeteich umgewandelt. Zuletzt wurden auch 2,5 Millionen Euro in einen Kindergarten samt Krabbelstube investiert.

„Die Top-Platzierung ist für die ganze Gemeindevertretung und unsere Verwaltung eine große Freude und eine Bestätigung des eingeschlagenen kommunalen Weges“, sagt Bürgermeister Wolfgang Kaiß (ÖVP).

