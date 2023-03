Am Freitag sperrt mit dem seit 1896 bestehenden Hois’n Wirt in der Gmundner Traunsteinstraße einer der beliebtesten und meistbesuchten Gastronomiebetriebe der Region wieder auf. Die jährliche Winterpause ab Ende Oktober sei nicht nur zur Erholung, sondern auch für eine komplette Küchenrenovierung genutzt worden, sagt Hois’n-Chefin Johanna Schallmeiner und ergänzt: „Wir öffnen heuer genau rechtzeitig zum Liebstatt-Wochenende. Aktuell wird unserer brandneuen Küche noch der letzte Feinschliff gegeben. Weiters haben wir mit dem Zubau eines Wellnessbereichs begonnen.“ Dieser werde voraussichtlich noch in diesem Jahr fertiggestellt.

