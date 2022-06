Rathausbündnis zwischen ÖVP und FPÖ ist zerbrochen

In einer gemeinsamen Presseerklärung teilen ÖVP und FPÖ in Gmunden mit, dass sie ihr Arbeitsübereinkommen beenden. Der Tonfall erinnert an die Bekanntgabe einer Scheidung in Hollywood: Nach sechs gemeinsamen Monaten haben wir gemeinsam beschlossen, doch lieber getrennte Wege zu gehen. Aber alles ist super.