Rasche Hilfslieferung für Feuerwehr in der Ukraine

Während der Krieg in der Ukraine tobt, sandte die Feuerwehr der Hauptstadt Kiew einen Hilferuf aus. Am vergangenen Freitag lief daraufhin, ausgehend von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Goisern, eine bundesländerübergreifende Hilfsaktion an.

Durch persönliche Kontakte wurde an den Kommandanten der FF Bad Goisern, Günter Rainer, ein Hilfsansuchen der Feuerwehr Kiew herangetragen, um die dortigen Einsatzkräfte mit Ausrüstungsgegenständen zu unterstützen. "Es brauchte nur einige Telefonate und eine Veröffentlichung auf unserer Facebook-Seite, seither sind wir von der Hilfsbereitschaft der Feuerwehren überwältigt", berichtet Rainer.

Laufend kommen Transporte im Sicherheitszentrum Bad Goisern an und werden gesammelt. Aus Oberösterreich, der Steiermark und sogar aus dem Burgenland werden kürzlich ausgeschiedene, aber noch verwendbare Ausrüstungsgegenstände angeliefert. Einsatzbekleidung, Feuerwehrhelme, Sicherheitsstiefel, aber auch technische Gerätschaften wie hydraulisches Rettungsgerät aus den Lagern der Feuerwehren werden zur Verfügung gestellt und von den Feuerwehrmännern der FF Bad Goisern sortiert und transportfähig verpackt.

Mit dem Verladen der vollgepackten Paletten endete gestern die Arbeit der Goiserer Helfer. Im Zuge einer Privatinitiative werden die Hilfsgüter mit Lastwagen zu den schwer geprüften Menschen Kiews geliefert.