Rainbows hilft Heranwachsenden, die einen Elternteil verloren haben

Anwälte gehen davon aus, dass die Pandemie zu einer höheren Zahl von Scheidungen führen wird. Besonders betroffen, wenn Eltern sich trennen, sind ihre Kinder. Sie brauchen in der Bewältigung dieser Lebenssituation Unterstützung. Aber auch nach dem Tod eines Elternteils brauchen Kinder und Jugendliche spezielle Hilfe.

In Oberösterreich hat sich darauf die Organisation Rainbows spezialisiert. "Wir wollen den Kindern in dieser stürmischen Zeit Halt geben und ihnen in ihrer neuen Lebenssituation Perspektiven aufzeigen", sagt Rainbows-Leiterin Sigrid Eysn. "In unseren altershomogenen Gruppen können wir dabei auf jedes einzelne Kind – seinem Alter und seiner Entwicklung gemäß – eingehen."

Oberösterreichweit gibt es neun Rainbows-Standorte. Einer davon in Pinsdorf. Anfang April werden dort wieder Gruppen für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren angeboten. Dazu gibt es Elternberatungen, auch die gesetzlich vorgeschriebene Beratung vor einvernehmlichen Scheidungen. Und weil Begegnungen in der Pandemie schwierig sind, gibt es die Beratungen auch virtuell.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es telefonisch unter der Nummer 0732 / 287 300. Mehr dazu auch auf www.rainbows.at

