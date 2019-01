Railjet und Westbahn halten, aber zu wenige Parkplätze für die Bahnfahrer

VÖCKLABRUCK. Grüne fordern: Der Pendlerparkplatz beim Bahnhof Vöcklabruck gehört erweitert.

Lokalaugenschein gestern am Park-and-ride-Parkplatz am Bahnhof: Kein einziger Stellplatz ist mehr frei. Bild: gh

Der vor sechs Jahren ausgebaute Park-and-ride-Parkplatz beim Bahnhof platzt seit geraumer Zeit wieder aus allen Nähten. Nach dem Railjet-Halt seit 2007 hält seit Dezember auch die Westbahn in der Vöcklastadt. "Dieses zusätzliche Angebot ist sehr erfreulich", betont die Umweltstadträtin Sonja Pickhardt-Kröpfel (Grüne). "Es bedeutet aber auch für ÖBB, Land und Stadt die Verpflichtung, das Parkplatzangebot zu erhöhen."

Die Grünen haben diese Forderung bereits in der letzten Gemeinderatssitzung deponiert. Es sollte rasch mit den ÖBB und dem Land Kontakt aufgenommen und das Problem angegangen werden, berichtet Grünen-Sprecher Stefan Hindinger. Ob’s dazu schon gekommen sei, wisse er nicht, sagt Hindinger zu den OÖN. Es sollten auch mietbare Fahrradboxen für hochwertige Fahrräder (mit Stromanschluss für E-Bikes), E-Ladestationen und ein mietbares E-Auto verwirklicht werden.

"Wir wissen, dass es zu wenige Parkplätze beim Bahnhof gibt", erklärt Vizebürgermeister Christoph Rill (VP). "Aber es wäre eigentlich Sache der Bundesbahnen bzw. der Westbahn, hier Abhilfe zu schaffen." Vöcklabruck arbeitet derzeit an großen Projekten wie dem Schulcampus. Da hat der Park-and-ride-Parkplatz beim Bahnhof nicht die Priorität.

Nicht zuletzt wegen der Kosten ist für die Stadt eine Erweiterung des Parkplatzes kein Thema. Der Ausbau der P+R-Anlage vor sechs Jahren hat 470.000 Euro verschlungen. Damals wurden aber nur 50 Parkplätze geschaffen, sodass den Bahnkunden derzeit 216 Pkw-Stellplätze zur Verfügung stehen. Ein Viertel davon, immerhin 117.500 Euro, hat davon die Stadtgemeinde berappt.

Die Grünen regen an, nach dem Beispiel in Wels auch in Vöcklabruck den Parkplatz nur Bahn- und Buskunden zur Verfügung zu stellen. Seit einer Woche gilt im Welser Parkhaus ein Zufahrtssystem auf Basis von QR-Codes. Das soll nach einer Testphase in Wels in allen P+R-Anlagen in Österreich angewendet werden, teilt ÖBB-Pressesprecher Karl Leitner mit.

Kommentare anzeigen »

2 Kommentare herzeigbar (4814) 15.01.2019 01:56 Uhr Meiner Meinung nach ist der Knotenpunkt Attnang Puchheim für Fahrten weiter nach Gmunden oder Ried im Innkreis.



Vöcklabruck hat generell ein Verbindungsproblem.

Weil nur Busse nach Gmunden z.b. fahren.



Ein Verkehrsstrukturelles Problem kann eher nur vom Landesrat Steinkellner FPÖ gelöst werden.



nur von dem hörst ja ncihts, wenns um Problematiken ÖBB - Bezirke und derer Gemeinden geht.



Oder soll dabei auch Steinkellner im Gemeinderat mitkassieren, damit was weitergeht? Was natürlich nicht geht.



Weil ja ein Landesrat nur dort im GR sitzen kann,

wo er seinen Hauptwohnsitz hat.



Dachte unter FPÖ/OÖ Führung wird Verkehrs Problematik an Fahrt gewinnen. Zumindest 140 km/h Fahrt und nicht überall Stau

wegen Nichts tun. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) Garfield (1985) 15.01.2019 01:23 Uhr Cool! Vöcklabruck hat wenigstens einen lebendigen Bahnhof mit Halt von ÖBB-Railjet bzw Westbahn. Gmunden hat ihrem Status gerecht eine abgesandtelte Haltestelle statt eines Bahnhofs.

In Vöcklabrucks Bahnhofsareal fehlende Parkplätzen könnte man von Gmunden transferieren - die sind schwach ausgelastet! Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema