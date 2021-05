Räuber flüchtete nach versuchtem Überfall auf Bäckerei

Der dunkel bekleidete Mann betrat gegen 9.30 Uhr die Bäckerei und bestellte zunächst zwei Stück Gebäck. Als die 65-jährige Verkäuferin kassieren wollte, gab der Mann an, er habe kein Geld und verließ daraufhin das Geschäft. Kurze Zeit später kehrte der Mann zurück, ging sofort hinter die Vitrine und forderte mehrfach: "Kasse auf!", wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Die Verkäuferin schrie um Hilfe, daraufhin versuchte der Mann die Kasse selbst zu öffnen, was ihm aber nicht gelang. Schließlich flüchtete er. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen verlief negativ.

Die Polizei bittet um Hinweise: Der Täter war mit einer dunklen Kappe mit hellem Logo, einer dunklen Kapuzenjacke und einer dunklen Hose bekleidet. Besonders auffällig waren seine blauen Latexhandschuhe. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Laakirchen unter 059133/4107.