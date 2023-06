Radrennen am Attersee: Teilnehmerin ließ Schwerverletzten an Unfallstelle zurück

Der Unfall hatte sich gegen elf Uhr auf der B153 in Steinbach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) ereignet. Beide Rennradfahrer waren im Zuge der Sportveranstaltung Richtung Weißenbach unterwegs.

Der 36-jährige Teilnehmer aus dem Bezirk Vöcklabruck bremste sein Rad ab. Hinter ihm fuhr eine zunächst unbekannte Teilnehmerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Rennräder, sowohl der Mann als auch die Frau stürzten. Doch während der 36-Jährige mit schweren Verletzungen auf der Straße liegen blieb, setzte sich die Frau wieder auf ihr Rad und fuhr weiter, ohne dem Verletzten zu helfen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe, anschließend wurde er mit dem Hubschrauber zum Vöcklabrucker Spital geflogen. Wie die Landespolizeidirektion am Montagabend mitteilte, konnte die Fahrerflüchtige ausgeforscht werden. Es handelt sich um eine 51-Jährige aus Salzburg. "Die Frau stieg nach dem Unfall, nach Behebung eines Defekts an ihrem Rad, wieder auf das Fahrrad und setzte das Rennen mit ihrem Begleiter fort, ohne sich um den schwer verletzt am Boden liegenden Mann zu kümmern", so die Polizei. Die 51-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

