Bei der Ausfahrt "Kidical Mass" am Samstag will die Radlobby Vöcklabruck ein Zeichen für sichere und kindgerechte Wege in der Stadt setzen. "Es ist nicht zumutbar, dass man ein Kind neben Pkw und Lkw herfahren lässt", sieht Radlobby-Sprecher Alexander Six das Radeln für Kinder in Vöcklabruck als "viel zu gefährlich".