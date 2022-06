Radler lernen, sich selbst zu helfen

Dieses Radler-Treffen wird künftig einmal im Monat stattfinden. Dabei geht es nicht nur um einen Austausch. Das Rad-Café ist auch als Selbsthilfewerkstatt gedacht. Die Initiatoren stellen dafür Basis-Werkzeug und zusätzliche Unterstützung und Know-how von ehrenamtlichen Helfern gratis zur Verfügung. "Es geht um das Teilen einer gemeinsamen Leidenschaft", so Organisator Alexander Six. "Wir möchten Menschen in die Lage versetzen, ihr Fahrrad selbst reparieren zu können."