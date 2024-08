Radfahrerin (13) bei Sturz in St. Wolfgang schwer verletzt

Eine Fahrradtour hat für eine 13-jährige Wienerin am Dienstag im Spital geendet: Das Mädchen war gemeinsam mit seinen Eltern von Strobl zum Schwarzensee gefahren. Wie die Polizei am Abend mitteilte, kam es bei der Rückfahrt auf Höhe der Ortschaft Rußbach zu dem Unfall.

In Linkskurve gestürzt

Die 13-Jährige, die in der Mitte des dreiköpfigen Gruppe fuhr, stürzte in einer leichten Linkskurve und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Sie zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie nach der Erstuntersuchung im Salzkammergut Klinikum Bad Ischl in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg überstellt werden musste.

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es auf Höhe der Ortschaft Rußbach im Gemeindegebiet von Sankt Wolfgang

