Radfahrer von querendem Pkw verstört: Sturz

Ein 32-Jähriger aus Wien wollte am Samstagnachmittag mit seinem Pkw die B151 (Attersee-Bundesstraße) überqueren, um von einem Parkplatz zum gegenüberliegenden zu gelangen. Als er laut Polizei etwa eineinhalb Meter in die Bundesstraße eingefahren war, näherten sich von links zwei Radfahrer im Alter von 42 und 43 Jahren. Vom einfahrenden Pkw verstört, bremste der 42-Jährige sein Fahrrad derart stark ab, dass das Vorderrad blockierte und er kopfüber auf die Fahrbahn stürzte. Der Mann zog sich dabei so schwere Verletzungen an der Schulter zu, dass er ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht werden musste.