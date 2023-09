Radfahrer nach Wortgefecht von Pkw-Lenker zu Fall gebracht

Ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung bog am Sonntag um 16:05 Uhr in Ebensee mit einem weiteren Radfahrer von der alten Ischlerstraße auf die B145 in Fahrtrichtung Bad Ischl ab bzw. überquerte in weiterer Folge die B145, um auf den Radweg zu gelangen. Ein hinter ihnen fahrender Pkw-Lenker, ein 50-jähriger Deutscher, musste durch die Abbiegemanöver der Radfahrer stark abbremsen und betätigte die Hupe. Der Radfahrer beschimpfte den Pkw-Lenker daraufhin mehrmals.

Da sich der 50-Jährige dies nicht gefallen lassen und den Radfahrer zur Rede stellen wollte, bog er in den Haltestellenbereich und stieg aus dem Fahrzeug. Da der Radfahrer keine Anstalten machte, anzuhalten, fasste der 50-Jährige den 66-Jährigen an der Schulter, wodurch dieser zu Sturz kam.

Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch das ÖRK ins Salzkammergutklinikum Ischl gebracht.

