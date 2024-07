Radfahrer (71) nach Sturz nahe Bad Ischl reanimiert

Eine Radtour hat für einen Pensionisten aus dem Bezirk Amstetten am Montag mit einem Rettungseinsatz geendet: Der 71-Jährige war mit drei Bekannten von Ebensee zur Rettenbachalm und weiter in Richtung Bad Ischl gefahren. Die Tour war fast geschafft – es fehlten nur noch gut 9 Kilometer Forststraße nach Bad Ischl – als es gegen 14:40 Uhr zu dem Unfall kam. Der Niederösterreicher, der voraus fuhr, dürfte ein Schlagloch übersehen haben und stürzte schwer. Er verlor sofort das Bewusstsein und erlitt wenig später einen Herz-Kreislauf-Stillstand.

Ärztin reanimierte 71-Jährigen

Eine Begleiterin, eine 62-jährige Ärztin aus Deutschland, leistete sofort erste Hilfe und begann mit der Reanimation. Die Wiederbelebungsmaßnahmen zeigten Erfolg: Gemeinsam mit dem Notarzt des Rettungshubschraubers "Martin 3" sowie weiteren Rettungskräften konnte der 71-Jährige stabilisiert werden. Er wurde per Helikopter in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht, teilte die Polizei am Montagabend mit.

Es war nicht der einzige schwere Radunfall am Montag in Oberösterreich: Im Innviertel stand ebenfalls der Rettungshubschrauber im Einsatz, nachdem eine 31-jährige Rennradfahrerin vom einem Auto touchiert worden war.

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es bei der Fahrt von der Rettenbachalm nach Bad Ischl

