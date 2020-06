Quad-Unfall in Mondsee: Frau prallte Ehemann ungebremst ins Heck

Der Unfall ereignete sich gegen 15.10 Uhr auf der B154: Das Paar aus dem Bezirk Zell am See war gemeinsam mit anderen Quad- und Motorradfahrern in einen Kreisverkehr eingefahren. Weil der 50-Jährige bemerkte, dass ein Fahrer hinter ihm die falsche Ausfahrt nahm, bremste er abrupt ab. Seine dahinter fahrende Frau beschleunigte zur selben Zeit, um den Kreisverkehr wieder zu verlassen, woraufhin es krachte.

Die 48-Jährige prallte mit ihrem Quad ungebremst ins Quad ihres Mannes. Die Frau hob laut Polizei mit ihrem Vierrad ab und landete im Straßengraben. Die beiden Verletzten wurden daraufhin ins Doppler Klinikum nach Salzburg gebracht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.