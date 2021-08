PUM will Tempo 30 und Bäume auf dem Stadtplatz

"Mit Bäumen und Begegnungszonen auf dem Schwanenstädter Stadtplatz ließen sich Klimaschutz und bessere Lebensqualität ideal verbinden", sagt PUM-Bürgermeisterkandidat Karl Vesely.

Die PUM wirbt für eine Entschleunigung des Verkehrs (Tempo 30). Gleichzeitig sollen diebstahlsichere und überdachte Fahrradabstellanlagen errichtet werden, um den sanften Verkehr zu fördern. Außerdem solle der Platz zum Verweilen einladen. "Der Branchenmix dort gibt schon jetzt vieles her, was ein Einkaufszentrum bietet", so Vesely. Was aus seiner Sicht noch fehle, sei ein Geschäft mit Produkten aus der Region sowie Geschäfte, die wieder Reparaturen anbieten.