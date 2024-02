Puder ließ die Feuerwehr Bad Ischl ausrücken

Dass die Feuerwehren in Bad Ischl mit Puder umgehen können, zeigten sie zuletzt am Faschingsdienstag. Die Wache Pfandl hatte es dabei sogar geschafft, auch den Europaabgeordneten Hannes Heide für eine eigene Version des seit der Kulturhauptstadt-Eröffnung diskutierten Pudertanzes zu gewinnen.

Am Montag hatte es die Feuerwehr Pfandl erneut mit Puder zu tun- allerdings beruflich. Weil in einer Schule in der Kaltenbachstraße geschraubt und gebohrt wurde, dichteten die Arbeiter die Brandmelder vorsorglich mit Einweghandschuhen ab, um durch den Staub keinen Alarm auszulösen. Dabei unterlief ihnen aber ein Fehler: Denn auf den Handschuhen war Puder aufgetragen- der Brandmelder schlug an.

"Der Auslöser war also ausgerechnet Puder" heißt es von der Hauptfeuerwache Bad Ischl, die gemeinsam mit Pfandl ausrückte. Nach einer "kurzen Nachschau" sei der Einsatz wieder beendet worden. Vermutlich mit einem Lächeln im Gesicht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger