Puchkirchen schaltet erneut Straßenbeleuchtung ab

Den ganzen Monat Mai hatte Bürgermeister Anton Hüttmayr die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet – unter dem Motto: "Mahn-Mal – Denk-Mal – Spür-Mal". "Im Monat August wollen wir die Straßenbeleuchtung erneut abschalten", kündigt der Ortschef an.

Hüttmayr geht es dabei um mehr als nur Symbolik. "Gerade als Gemeinde sind wir nahe bei den Menschen und können Ideen schnell verwirklichen", sagt der Puchkirchner Bürgermeister, der auf mehr Transparenz bei der Kommunikation mit der Bevölkerung setzt. "Die Zeit drängt: Es gilt rasch Energiesparmaßnahmen umzusetzen."

Die Lebensader Energie sei für unser Wohlergehen alternativlos. Nachhaltig sei nur der Einspareffekt, und dieser müsse langfristig sein, sagt Hüttmayr, der erfreut ist, dass nun auch andere Gemeinden den Puchkirchner Weg nachahmen und die Straßenbeleuchtung ausschalten.

Stolz ist der Bürgermeister auch auf die errichteten Photovoltaikanlagen in Puchkirchen. Für den Herbst kündigt Hüttmayr eine energieautarke Kläranlage in der Trattberggemeinde an.