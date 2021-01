Die 1063-Einwohner-Gemeinde darf sich mit dem Titel Energiesparmeister schmücken. Es gebe kaum eine andere Gemeinde mit einem derart hohen Anteil an Photovoltaikanlagen, bestätigt Christian Hummelbrunner vom Klimabündnis Österreich, der die Gemeinden in Energiefragen berät. Tatsächlich wird noch heuer der Anteil an PV-Strom in den gemeindeeigenen Gebäuden von 40 auf 70 Prozent ansteigen.