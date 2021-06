Es ist die wohl stimmungsvollste Art, in Linz die Europameisterschaft zu erleben: Beim von den OÖNachrichten präsentierten "Public Viewing" bei der Sandburg an der Linzer Donaulände.Das Sommer-Lokal an der Linzer Donaulände zeigt alle Spiele auf Großleinwand – vorausgesetzt, das Wetter lässt eine Veranstaltung zu.Das Public Viewing in der "Sandburg" findet selbstverständlich unter den geltenden Covid-19- Sicherheitsmaßnahmen statt.Eingelassen werden maximal 500 Gäste; sie müssen einen 3G-Nachweis vorzeigen. Das heißt, sie müssen entweder geimpft, genesen oder getestet sein.Wer ohne Nachweis kommt, hat die Gelegenheit, direkt bei der Sandburg einen Selbsttest unter Aufsicht zu machen. Online-Reservierungen sind erforderlich: