Abschiebebescheid löst Protest in Bad Goisern aus

Neuerlich löst die Abschiebung eines Flüchtlings, der in Österreich eine Lehre (in einem Mangelberuf) absolviert, Protest aus. In diesem Fall stößt besonders die Begründung des Abschiebebescheids auf Unverständnis.

Der gebürtige Afghane Naim Tajik (21) absolviert eine Lehre als Koch im Vier-Sterne-Hotel Goiserer Mühle. Zwei Jahre Berufsschule hat er bereits erfolgreich absolviert. Doch während seiner Familie das Bleiberecht gewährt wurde, schiebt die Behörde Naim Tajik nun ab. Als Begründung führen die Beamten an, dass er im Säuglingsalter von seiner Familie adoptiert wurde.

Naims Ziehvater wurde von den Taliban ermordet. Da das Leben der Familie in Afghanistan bedroht war, flüchtete sie im Jahr 2015 nach Österreich. Zwei Jahre später begann Naim mit seiner Kochlehre im angesehenen Hotelbetrieb.

Der Goiserer Verein HUSIG, der Flüchtlinge in der Welterbegemeinde beim Spracherwerb und bei der Integration unterstützt, wendet sich nun Hilfe suchend an Bundespräsident Alexander Van der Bellen und an die Spitzen der Landesregierung. „Nach zwei Negativbescheiden wurde eine außerordentliche Revision am 20. November zurückgewiesen“, sagt HUSIG-Obfrau Helga Putz. „Wir sind in großer Sorge, dass unmittelbar vor einer angekündigten Gesetzesänderung hier mit aller Härte der alte Rechtsstand durchgesetzt werden soll.“

