Probeführerscheinbesitzer raste mit 180 km/h durch Pinsdorf

Eine Gmundner Polizeistreife führte am Montag gegen 23:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der B145 in der Wiesensenke im Gemeindegebiet von Pinsdorf durch. Dabei konnte ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Gmunden mit seinem Fahrzeug mit 180 km/h in Fahrtrichtung Vöcklabruck gemessen werden. Auf diesem Straßenabschnitt sind 80 km/h erlaubt.

Eine Anhaltung vor Ort war aufgrund der hohen Geschwindigkeit nicht möglich, weshalb die Nachfahrt aufgenommen wurde. Der 19-Jährige konnte schließlich auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Wien angehalten werden. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Gmunden angezeigt.

